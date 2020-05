Grey's Anatomy, Kevin McKidd pubblica un emozionante video musicale per beneficenza

In attesa della diciassettesima stagione di Greys Anatomy, i fan possono gustarsi l'esibizione di un volto storico del Grey Sloan Memorial Hospital: Owen Hunt.

L'attore Kevin McKidd, smessi i panni del medico, ha deciso di trasformarsi in un cantante e dobbiamo riconoscere che se la cava piuttosto bene, come è possibile vedere nel video. L'occasione è legata all'iniziativa di raccolta fondi per l'associazione The Trussel Trust, che si occupa di distribuire generi alimentari alle persone bisognose.

Nel video di Leave a Light On, questo il titolo della canzone, vediamo l'attore intento a cantare insieme a moltissimi altri artisti. Ovviamente ognuno è a casa propria e sembra proprio che lo smart working funzioni abbastanza bene anche per i musicisti.

"Alcuni avevano accesso a strumenti per la registrazione casalinghi, mentre altri hanno registrato con i loro iPhones! La canzone è stata mixata e completata la scorsa settimana. È stata una gioia per il gruppo sentirsi uniti anche se tutti sono così lontani. Speriamo che vi piaccia e che riusciate ad avvertire lo spirito di unità e speranza in questo sforzo di gruppo", recita la pagina di JustGiving, attraverso cui è possibile effettuare una donazione.

Una bella iniziativa che farà felici anche i fan di Grey's Anatomy. Intanto le dichiarazioni di Christa Vernoff ci indicano quando dovrebbero ripartire i lavori per la nuova stagione.