Grey's Anatomy, Khalilah Joi torna nel franchise: sarà nello spin-off Station 19

Mentre la diciassettesima stagione di Grey's Anatomy va avanti, e assisteremo presto al ritorno di Sarah Drew, una vecchia conoscenza sta per rientrare nel franchise, anche se in un ruolo completamente diverso. Khalilah Joi sarà infatti Condola Vargas, un personaggio ricorrente della quarta stagione dello spin-off Station 19.

Per chi non lo ricordasse, l'attrice, vista anche in The Good Doctor e Big Little Lies, era apparsa in un episodio della stagione 15 del longevo medical drama, intitolato Silent All These Years, nel ruolo di Abby, una vittima di violenza sessuale. Il suo nuovo personaggio non avrà nulla a che fare con quella storia, ed è descritto da Deadline come "un avvocato esperto che ha studiato legge con la sorella di Dean".

"Khalilah Joi era il cuore e l'anima di Silent All These Years, e volevo lavorare di nuovo con lei semplicemente perché è un'artista straordinaria" ha spiegato la showrunner di Grey's Anatomy Krista Vernoff. "Volevo darle la possibilità di interpretare un personaggio relativamente indolore. È una gioia riaverla!"

Nelle scorse settimane abbiamo letto alcune dichiarazioni di Ellen Pompeo sulla fine di Grey's Anatomy, il cui destino non è stato ancora deciso. Il debutto di Khalilah Joi in Station 19, invece, andrà in onda negli Stati Uniti la prossima settimana: il nuovo episodio dello spin-off è intitolato Make No Mistake, He's Mine.