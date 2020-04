Grey's Anatomy, Kim Raver commenta l'interruzione: 'I fan devono avere pazienza'

La pandemia di COVID-19 e le conseguenti misure di sicurezza e distanziamento sociale hanno costretto molte produzioni televisive a fermarsi e a stravolgere i piani. Grey's Anatomy è tra queste, con la sedicesima stagione sospesa a 4 episodi dal termine e l'episodio 21 trasformatosi nel finale di stagione.

Nell'ultimo episodio andato in onda Teddy Altman (interpretata da Kim Raver) ha inavvertitamente inviato a Owen Hunt una registrazione vocale compromettente che lasciava intuire un rapporto sessuale con Tom Koracick. Tra gli episodi mancanti, ha raccontato la showrunner Krista Vernoff, la storia sarebbe stata approfondita e raccontata dalla prospettiva di Teddy.

Intervistata da BriefTake, Kim Raver si è detta rammaricata per l'interruzione di una trama così importante per il suo personaggio, esprimendo al contempo entusiasmo per le possibilità che si apriranno per lei nella prossima stagione.

"Adoro il fatto che Krista l'abbia detto, perché come le dico sempre mi fido totalmente di lei. So che ovunque andremo a finire sarà sempre la chiusura del cerchio più giusta."

Secondo l'attrice, Teddy "sta cercando di trovare la sua strada e sfortunatamente sta facendo del male a molte persone lungo la strada. Quindi sì, è dura non poter mostrare il modo meraviglioso in cui emerge da questa oscurità. Ma penso che ci dia così tanto per la stagione 17, e sono così entusiasta di potermici tuffare. Saremo in grado di iniziare da quel punto e farla scavare a fondo per capire cosa le sta succedendo. Quindi voglio solo dire ai fan di essere pazienti e fidarsi di Grey's Anatomy e Krista. Dobbiamo soltanto aspettare ancora un po'."

Krista Vernoff ha recentemente parlato anche dell'eventuale ritorno di Alex e Izzie in Grey's Anatomy, e ha ammesso di essere divisa tra i due amori di Meredith.