Grey's Anatomy, Kim Raver vuole sempre più episodi: 'È una serie in continua evoluzione'

La star di Grey's Anatomy Kim Raver, interprete della dottoressa Teddy Altman, ha dichiarato in un'intervista con ET Online ha confessato tutta la tua speranza che il celebre medical drama prosegui oltre la ventesima stagione.

"Oh, andiamo avanti!" ha dichiarato. "Tutti ameranno la ventesima stagione. Accadrà qualcosa di davvero, davvero importante. Credo che ci sia qualcosa di intrinsecamente fantastico nel modo in cui Grey's Anatomy racconta la propria storia, ecco perché dovrebbe continuare. Ci sono questi nuovi, giovani stagisti, senza contare tutte le storie ancora da raccontare". Ritiene infatti che la longevità di Grey's Anatomy – con 19 stagioni e 410 episodi, dipenda dal suo essere in grado di fornire trame e sottotrame "in continua evoluzione".

Riguardo la prossima stagione, l'attrice ha aggiunto ulteriori dettagli: riferendosi all'episodio da lei stessa girato, l'ha definito "imperdibile, visto il sorprendente cliffhanger finale. Ho avuto modo di progettare come desideravo che la puntata fosse, fino a portarlo all'estremo. Un'attività che mi ha entusiasmato moltissimo".

Tuttavia, molto è anche il dispiacere: in particolare, a rattristare è la scelta di Ellen Pompeo e Kelly McCreary di abbandonare i loro ruoli iconici – rispettivamente, Meredith Grey e Maggie Pierce. "Mi mancherà così tanto" ha aggiunto, riferendosi alla seconda. "È un vero talento, oltre ad avere una spiccatissima umanità; al contempo, però, sono felice per tutto ciò che le riserverà il futuro". E gli addii non terminano qui: la showrunner di Grey's Anatomy Krista Vernoff lascia la serie.

E voi cosa ne pensate? Il celebre medical drama dovrebbe proseguire per altre stagioni, o così facendo rischierebbe di abbassare il livello qualitativo?