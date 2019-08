Grey's Anatomy: Krista Vernoff anticipa un episodio incentrato su Richard

La sedicesima stagione di Grey’s Anatomy è in dirittura d’arrivo e la showrunner Krista Vernoff continua a rilasciare alcune anticipazioni per lenire l’attesa dei fan. Dopo aver dichiarato che è al lavoro per il ritorno di un personaggio importante, la showrunner ha spiegato che un intero episodio sarà basato sul personaggio di Richard Webber, interpretato da James Pickens Jr.

“Abbiamo in programma un grande episodio per lui in questa stagione”, ha raccontato la Vernoff a TVLine. “Non credo che gli sia stato ancora dato ciò che gli è dovuto”.

L’autrice ha però detto di non aspettarsi un episodio simile agli altri dedicati a un solo personaggio visti nel passato dello show. “Gli episodi autonomi sono in continua evoluzione”, ha spiegato. “All’inizio nascevano al di fuori della programmazione, dato che potevamo girarli in contemporanea agli altri episodi. Ma la mia speranza per questa stagione è di rendere questi episodi più simili a quelli tradizionali”.

Vernoff usa come esempio l’episodio 17 della quattordicesima stagione, che si focalizzava su Meredith, April e Owen, seguendoli nel corso di una giornata, e dichiara che è un buon prototipo da cui far evolvere la formula. “Era un episodio autonomo ma non veniva percepito come tale. Per questo stiamo provando a fare un episodio che sia più coeso con il resto della stagione”.

Grey’s Anatomy 16 debutterà il 26 settembre su ABC. Nel frattempo, potete leggere la curiosa teoria di Loretta Devine circa la morte del suo personaggio nello show.