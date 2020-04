Grey's Anatomy: Krista Vernoff è divisa tra i due amori di Meredith

Krista Vernoff, showrunner di Grey's Anatomy, ha ammesso di essere indecisa fra le due opzioni sentimentali di Meredith Grey in vista della diciassettesima stagione del medical drama. Vernoff ha ammesso di non essersi decisa tra l'ex fiamma DeLuca o la nuova relazione con Cormac Hayes, per proseguire la trama sentimentale di Meredith.

"Sono al punto della storia in cui non so per chi sto facendo il tifo. Non so se penso che DeLuca stia raggiungendo un livello d'esperienza di vita che lo rende in qualche modo un partner adeguatamente maturo per Meredith. O se tutto ciò che Hayes ha passato nella sua vita lo rende uguale. Sono felice di avere un tale enigma".



Krista Vernoff ha elogiato i rispettivi interpreti, Giacomo Gianniotti e Richard Flood, per aver portato complessità nel triangolo amoroso:"Pensavo che sia Giacomo che Richard abbiano innalzato così magnificamente il livello della narrazione. Scrivi una sceneggiatura e pensi che sia una cosa, e poi la vedi girare e montare e diventa qualcosa di completamente diverso".

La sedicesima stagione di Grey's Anatomy è giunta ad una conclusione prematura a causa del blocco dei lavori per via della pandemia di Coronavirus.

Il finale originale era incentrato su un colpo di scena che avrebbe messo a repentaglio la vita di uno dei personaggi principali. Invece nell'episodio finale c'è un riferimento alla seconda stagione di Grey's Anatomy.

Invece James Pickens Jr. ha dichiarato di aver sempre saputo il destino di Richard Webber, uno dei personaggi più longevi dello show.