Grey's Anatomy, Krista Vernoff pensa al finale della serie: 'Ho qualcosa in mente'

Sono tantissimi i retroscena raccontati nel libro su Grey's Anatomy in questi giorni in uscita, mentre la serie è giunta alla sua diciottesima stagione. Non è ancora ufficiale quando si concluderà il longevo show, ma gli sceneggiatori logicamente stanno pensando a come dovrà essere il finale. Ne ha parlato recentemente anche Krista Vernoff.

Recentemente intervenuta al podcast At Home with the Creative Coalition, la showrunner e produttrice esecutiva di Grey's Anatomy ha ammesso di avere "qualcosa che mi frulla in mente" al riguardo.

"Ho avuto alcune idee che sono filtrate nelle prime sette stagioni" ha raccontato. "Di solito le proponevo a Shonda Rhimes e lei diceva: Questa è un'idea per la stagione 8. Voglio dire, per me era un'idea per il finale assoluto della serie. Ma così, da quella stagione 8, siamo arrivati fino alla 18. Quindi la tua idea di dove andranno a finire i personaggi cambia di anno in anno. Ogni volta, non so mai se sto scrivendo l'ultima stagione dello show, letteralmente. E ogni anno nascono nuove idee. Quindi, se finisse quest'anno, come finirebbe?"

Nella stagione 18 di Grey's Anatomy, intanto, c'è da registrare il ritorno di Scott Speedman nel ruolo del dottor Nick Marsh. Staremo a vedere se questa sarà davvero l'ultima stagione della serie, e quale sarà, in quel caso, il finale progettato da Krista Vernoff.