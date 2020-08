Grey's Anatomy: Krista Vernoff certa del modo in cui lo show parlerà della pandemia

Continuano le interviste alla showrunner di Grey's Anatomy: questa volta si parla delle prossime vicende che i dottori del Seattle Grace Hospital dovranno affrontare, tra cui l'epidemia di Coronavirus.

Durante una sua partecipazione al podcast organizzato da "THR", Krista Vernoff ha raccontato come ha deciso di inserire una storyline dedicata alla pandemia globale all'interno delle puntate della diciassettesima stagione: "Nella pausa ho pensato molto a questo argomento e sono arrivata al momento della scrittura della stagione credendo di aver preso una decisione e che non ne avremmo parlato. Gli sceneggiatori però mi hanno convinto che sarebbe stato da irresponsabili non parlarne. Siamo lo show medico più famoso e ignorare l'evento sanitario più importante del ventunesimo secolo sarebbe stato irrispettoso nei confronti della comunità di medici. I dottori sono traumatizzati, non sono abituati a dover stare tutto il giorno a consolare persone che muoiono da sole, senza neanche i loro familiari".

La showrunner continua poi: "Ci hanno raccontato che ragazzi al primo anno di medicina hanno dovuto affrontare più morti che i dottori vedevano normalmente in dieci anni. Dobbiamo raccontare queste storie. Per questo abbiamo iniziato a chiederci come possiamo raccontare al meglio queste vicende così dolorose e brutali e che hanno sconvolto la comunità medica?". Krista Vernoff ha dichiarato poi di essere sicura che il lavoro degli sceneggiatori riuscirà a inscenare nel modo migliore possibile la difficile situazione.

