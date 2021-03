Grey's Anatomy, Krista Vernoff su un altro spin-off: 'È molto difficile con la pandemia'

Non sappiamo ancora se Grey's Anatomy sarà rinnovata per la diciottesima stagione, nel frattempo la showrunner Krista Vernoff ha risposto alle voci riguardo una seconda serie spin-off ambientata nel mondo del medical drama di ABC.

Dopo Station 19, molti fan delle opere di Krista Vernoff hanno espresso il loro interesse in un altro show che possa approfondire la storia dei protagonisti di Grey's Anatomy, nonostante questo la showrunner ha dichiarato ai microfoni di The Hollywood Reporter di non essere ancora pronta per una nuova serie. Ecco come ha risposto alle domande dei giornalisti: "È molto difficile tornare a lavorare con la pandemia, siamo quasi a secco. In questo momento non ho la capacità di immaginare cosa potrebbe accadere l'anno prossimo, sto cercando di produrre al meglio questa stagione. Una volta capito se questa sarà la parte finale o meno, posso iniziare a lavorare su altro, ma essere impegnata con il finale della serie, o della stagione se non sarà quella conclusiva, è come essere al lavoro su due show diversi. Non riesco a concentrarmi su altro, insieme a Station 19 e Rebel. È già abbastanza così".

Siamo sicuri che nei prossimi mesi scopriremo altri dettagli sulla vicenda, nel frattempo ecco un'intervista a Patrick Dempsey di Grey's Anatomy.