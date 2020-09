Grey's Anatomy, per Krista Vernoff la stagione 17 mostrerà 'un mondo tutto nuovo'

Se non esiste ancora una data ufficiale per l'inizio della stagione 17 di Grey's Anatomy, da qualche giorno abbiamo scoperto quando ripartiranno le riprese. Al momento dello stop imposto dall'emergenza Covid, lo scorso marzo, bisognava per la verità completare ancora gli ultimi 4 episodi della sedicesima stagione.

Per questo motivo, le trame e le storie che non sono state approfondite saranno inglobate all'inizio della nuova stagione. Ne ha parlato recentemente a TV Line la showrunner di Grey's Anatomy, Krista Vernoff.

"Anche nei momenti migliori, il lavoro principale di uno sceneggiatore televisivo consiste nel sapere su cosa incentrare il discorso" ha raccontato. "Non stiamo lavorando per proteggere le storie che avevamo pianificato per la fine della stagione 16. Detto questo, vedrete alcuni momenti immediatamente successivi al punto in cui abbiamo dovuto interromperci."

La decisione di incorporare questi momenti è stata per Krista Vernoff una naturale conseguenza. "C'era dell'ottimo materiale che avevamo già girato ma che non abbiamo avuto la possibilità di mandare in onda. Quindi abbiamo trovato il modo di utilizzarlo nella nostra premiere" ha continuato la showrunner.

Come era stato già anticipato, inoltre, molti eventi della stagione 17 di Grey's Anatomy risentiranno inevitabilmente di ciò che è successo negli ultimi mesi. "Stiamo navigando in tempi di Covid, e questo è un mondo completamente nuovo per il nostro ospedale e per tutti i nostri personaggi."

