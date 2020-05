Grey's Anatomy: il matrimonio di Caterina Scorsone è finito, il divorzio è ufficiale

Poco dopo la nascita della terza figlia di Caterina Scorsone, arriva una notizia sorprendente per i fan dell'attrice e di Grey's Anatomy.

Se la situazione sentimentale di Amelia si è risolta per il meglio nella sedicesima stagione, l'interprete del personaggio non sembra essere riuscita a gestire nel modo ottimale il suo matrimonio nella vita reale, e ha infine deciso di divorziare dal marito Rob Giles.

"Caterina e Rob si sono separati. Rimangono amici e si impegnano a condividere il ruolo da genitori per il bene dei loro bambini, con spirito amorevole", si legge in un comunicato apparso su People. Poche parole che confermano la decisione definitiva dei due coniugi nel voler percorrere strade diverse.

Scorsone aveva annunciato di essere in dolce attesa per la terza volta, e la coppia ha dato alla luce una bambina a gennaio 2020. Inizialmente la neonata era stata chiamata Arwen, in onore dell'elfa nota agli appassionati de Il Signore degli Anelli, ma in seguito i due hanno deciso di modificare parzialmente il nome, come si può leggere nel post su Instagram di Caterina Scorsone.

Difficile dire quali siano state le cause del divorzio ma, a giudicare dal comunicato, sembra essere stata una decisione presa in comune e i due continueranno a prendersi cura insieme dei bambini. La produzione di Greys Anatomy 17 dovrebbe iniziare a breve, sperando che la situazione non stravolga nuovamente i piani della serie.