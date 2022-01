Grey's Anatomy, il medical drama di ABC rinnovato per la stagione 19: Ellen Pompeo ci sarà

Ellen Pompeo voleva la fine di Grey's Anatomy, ma lo show non accenna a fermarsi: il medical drama di AVC è stato infatti rinnovato per una diciannovesima stagione, e sappiamo già che anche la sua protagonista farà ritorno.

Ancora un altro anno sugli schermi per Grey's Anatomy, la serie tv più celebre di Shonda Rhimes, che è stata rinnovata da ABC Network per una diciannovesima stagione, e che pare vedrà tornare sia l'attuale showrunner, che la sua protagonista, l'interprete di Meredith Grey Ellen Pompeo.

"Grey's Anatomy è un vero e proprio fenomeno, amato dal pubblico di ogni parte del globo. Che lo guardino in diretta su ABC o in streaming su Hulu, o magari su Disney+ o Star+ come all'estero, è chiaro che ai fan questa brillante creazione di Shonda Rhimes non basta mai" ha affermato Dana Walden, chairman of Entertainment di Walt Disney Television "Abbiamo grande fiducia in Shonda, Krista Vernoff, Ellen Pompeo e l'intero team creativo, e siamo certi che ideeranno nuove e inedite storie che continueranno a focalizzarsi sulla medicina moderna e ad affrontare i problemi e le questioni più attuali, che ci circondano nella nostra quotidianità, danno forma al mondo e saranno in grado di connettere con i fan anche negli anni a venire".

Anche a distanza di tutti questi anni dal suo debutto, Grey's Anatomy continua a essere uno degli show più seguiti in tv. E pensare che nessuno, né la Rhimes né tantomeno Ellen Pompeo si immaginavano il successo che avrebbe avuto la serie.

E voi, siete contenti di vedere una stagione 19 di Grey's Anatomy? Fateci sapere nei commenti.