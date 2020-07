Grey's Anatomy, che fine hanno fatto i medici andati via? Scopriamolo insieme

Grey's Anantomy è uno dei medical drama più famosi e più longevi di sempre. Nel corso degli anni un grandissimo numero di medici sono passati per l'ospedale di Seattle, alcuni sono rimasti per un breve periodo, altri ci hanno accompagnato per varie stagioni. Ma dove sono ora tutti i medici che hanno lasciato la serie? Scopriamolo insieme.

Isaiah Washington/Preston Burke

Nella terza stagione, Burke ha abbandonato Cristina sull'altare, vincendo poi il premio Harper Avery. Si è trasferito a Zurigo, in Svizzera, per aprire il suo ospedale hi-tech. Si è sposato, e poi nella stagione 10, ha invitato Cristina al suo per farle prendere il suo posto alla guida.

Nella realtà dei fatti sappiamo che Isaiah Washington ha lasciato la serie dopo dopo gli insulti omofobi a T.R. Knight. Il suo ruolo più significativo da allora è stato quello di Thelonious Jaha in The 100 della CW.

T.R. Knight/George O'Malley

Uno delle scene più commoventi dell'intera serie è dovuta ad O'Malley. Alla fine della quinta stagione, George aveva deciso di arruolarsi come chirurgo nell'esercito e stava per farlo quando ha salvato una donna da un autobus facendosi travolgere al suo posto. Arrivato in ospedale in condizioni critiche, nessuno lo ha riconosciuto fino a quando non ha usato il dito per scrivere il suo soprannome, 007, sulla mano di Meredith. Nessuno potè salvarlo e morì tragicamente.

Dopo diverse stagioni tumultuose in Grey's Anatomy Knight ha chiesto la rescissione del suo contratto. L'attore ha preso parte a Shondaland nel 2017, ed è apparso anche in The Good Wife, 11.22.63, e Genius, tra le altre serie. Nel 2019, è apparso in The Bravest Knight e apparirà successivamente nella serie HBO Max The Flight Attendant con Kaley Cuoco.

Katherine Heigl/Izzie Stevens

Izzie Stevens ha avuto il cancro, ha sposato Alex, è sopravvissuta al cancro e poi è semplicemente scomparsa nella sesta stagione. Alla fine è tornata brevemente solo per abbandonare definitivamente Seattle. Nel corso dell'ultima stagione, Alex ricevuti i documenti del divorzio , scopre che Izzie aveva segretamente dato alla luce due gemelli e che vive in un ranch nel Kansas dopo essre divenuta oncologa.

Heigl, è diventata un'acclamata star di comedy, ha continuato a recitare in alcune altre serie, prima di tornare in TV con State of Affairs. di recente, si è unita a Suits e alla serie Firefly Lane.

Sandra Oh/Cristina Yang

Cristina Yang è uno dei personaggi più iconici di Grey's Anatomy. Ha attraversato un momento molto difficile dopo l'incidente aereo, e ci è voluto molto tempo per riprendersi completamente. Ha perso il premio Harper Avery, e ha iniziato a rendersi conto che avrebbe potuto avere successo solo lontano da Seattle. Preston Burke la ha invitata quindi a Zurigo per dirigere il suo ospedale all'avanguardia. Se n'è andata, dopo un'ultima ballo con Meredith, nella stagione 10, sulle note della loro canzone.

Sandra Oh è attualmente una delle più grandi star della TV. É Eve nell'acclamata serie della BBC America Killing Eve, per la quale ha vinto un Golden Globe. Come Geena Davis, anche lei ha un ruolo ricorrente in She-Ra. Inoltre presta la sua voce a un personaggio della serie animata Invincible di Robert Kirkman.

Kate Walsh/Addison Montgomery

Addison è la donna che ha iniziato la serie come la moglie di Derek Shepherd e alla fine ha avuto un suo spin-off dove ha sposato Jake (Benjamin Bratt) ed ha avuto un figlio.

Ha continuato a comparire in Fargo, ha avuto un suo show di breve durata Bad Judge, è stata la madre in lutto in 13 , e ha preso parte a The Umbrella Academy. Inoltre ha recitato in Emily a Parigi.

Chyler Leigh/Lexie Grey

Lexie, vivace sorellastra di Meredith, è morta a seguito dell'incidente aereo,mentre l'amore della sua vita, Mark Sloan, piangeva su di lei. Questo evento ha segnato la vita di molti protagonisti della serie.

Chyler Leigh ha recitato nella serie esilarante di nome Taxi Brooklyn prima di assumere il ruolo di Alex Danvers in Supergirl.

Eric Dane/Mark Sloan

Anche Mark, alias Dottor Bollore, è morto nell'incidente aereo dell'ottava stagione, ma non immediatamente. É ritornato in ospedale ma le sue ferite erano troppo gravi, e alla fine ha raggiunto la sua amata Lexie nell'aldilà. L'ospedale è ora chiamato in loro onore.

Eric Dane ha lasciato lo spettacolo per recitare in The Last Ship di TNT, che si è concluso dopo cinque stagioni a novembre 2018. Attualmente recita nella serie HBO Euphoria con Zendaya e Storm Reid.

Patrick Dempsey /Derek Shepherd

Derek Shepherd ha avuto un paio di stagioni quasi da comparsa lavorando per Barack Obama a Washington DC e ha cercato di convincere Meredith e la famiglia a raggiungerlo. Compreso che il suo posto era Seattle, è morto in un tragico incidente. La morte del Dottor Stranamore è stata una tragedia per tutti.

Patrick Dempsey ha dichiarato di aver lasciato lo spettacolo perché "era difficile mantenere intriganti le trame" e voleva avere più tempo da trascorrere con la sua famiglia. Dalla fine del suo lavoro in Grey's Anatomy, ha recitato in Bridget Jones, La verità sul caso Harry Quebert, lo serie Diavolie vari spot pubblicitari.