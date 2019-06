Grey's Anatomy, Meredith perse l'amore per colpa di un leak

Il lavoro di uno sceneggiatore non dev'essere facile, nell'era di internet e dei social network. I leak sono all'ordine del giorno, ed è sicuramente frustrante per chi lavora giorno e notte per creare colpi di scena credibili vedere la propria opera spiattellata ai quattro venti prima ancora di poterle dare vita.

Talvolta, allora, può capitare di perdere la pazienza e preferire mandare tutto a monte piuttosto che confermare le indiscrezioni circolate. Qualcosa del genere è capitato durante la scrittura della quattordicesima stagione di Grey's Anatomy, quando un giornalista di TV Line scoprì che gli sceneggiatori stavano pensando di inserire un nuovo personaggio da far flirtare con Meredith.

A raccontare l'episodio è stata la produttrice esecutiva Krista Vernoff: "Michael Ausiello di TVLine scoprì che stavamo pensando di inserire uno scienziato europeo come potenziale nuova love story per Meredith. Quando la cosa fu scoperta entrai nella stanza degli sceneggiatori e dissi: 'Per me non è più interessante. Cos'altro potrebbe essere questo nuovo personaggio?' Così quel personaggio diventò Marie Cerone, la vecchia amica della mamma di Meredith. Era molto più interessante di una love story temporanea, volevamo soddisfare le aspettative del pubblico" ha raccontato Vernoff.

Che dire: il leak, tutto sommato, forse non è stato un fattore negativo per la vita di Meredith, che di problemi di cuore ne ha già avuti abbastanza. I fan, comunque, hanno trovato lo stesso motivo di lamentarsi durante quest'ultima stagione, in particolare in occasione del penultimo episodio. Per quanto riguarda la prossima stagione di Grey's Anatomy, invece, è già certa la promozione a presenze fisse di alcuni membri del cast.