Grey's Anatomy: i migliori 5 personaggi secondari della serie

Il dramma medico Grey's Anatomy ha raggiunto una serie record in ben 16 anni di carriera ed è in procinto di dare il via alla sua diciassettesima stagione tra qualche mese. La serie ruota attorno alla brillante chirurga Meredith Grey e segue la sua evoluzione come persona, insieme a quella dei suoi amici e colleghi.

Meredith è praticamente l'unica protagonista della serie, rendendo quasi tutti gli altri dei personaggi secondari. La maggior parte di loro sono amati dai fan, ma ecco chi, secondo noi, sono i migliori 5:

Jackson Avery: forse uno dei personaggi secondari più razionali e adorabili di Grey's Anatomy è Jackson Avery, lo splendido chirurgo plastico. Jackson era un personaggio marginale quando si è unito alla serie per la prima volta come stagista al Mercy West Hospital, ma al momento è uno dei pochi di quel particolare gruppo di personaggi che ha avuto un arco narrativo significativo. Per quanto riguarda la simpatia, Jackson è senza dubbio in cima alla lista. Cormac Hayes: è l'ultima aggiunta al gruppo di medici di Grey. Un simpatico ragazzo irlandese e un vedovo la cui moglie è morta prematura lasciandolo solo con due figli piccoli. Hayes ha avuto un ingresso divertente come regalo di Cristina a Meredith, sebbene fosse estremamente ignaro di qualsiasi progetto Cristina avesse potuto avere per lui. Hayes è uno dei personaggi più simpatici della serie al momento, e gli sceneggiatori lo stanno impostando come potenziale partner di Meredith. Miranda Bailey: iniziò come il terrore di ogni stagista, ma nel tempo si è evoluta in una delle persone più gentili, sagge e affidabili dello show. È una piccola donna grintosa e ha raggiunto la vetta grazie alla pura forza e al duro lavoro. Questo potrebbe averla costretta a essere acuta, a volte, ma sotto la facciata dura, Miranda Bailey è una persona meravigliosa. Amelia Shepherd: è la sorella del neurochirurgo Derek Shepherd, che è stato uno dei protagonisti principali dello show fino alla tragica morte del suo personaggio nella stagione 11. Amelia è un personaggio molto particolare anche a causa del grande tumore al cervello che non le è stato diagnosticato per molto tempo. Ora è relativamente più stabile e riconoscibile come personaggio e anche incredibilmente adorabile. Richard Webber: la figura paterna di Meredith Grey e di quasi tutti gli altri che sono passati da Grey Sloan per diventare medici, Richard Webber è forse della vecchia scuola ma è comunque divertente ed è sicuramente uno dei preferiti dai fan. Richard si è fatto strada lentamente ma inesorabilmente nei cuori del pubblico nel corso degli anni. È senza dubbio un uomo imperfetto, perché ha tradito sua moglie Adele con Ellis, e poi di nuovo con Katherine Avery. Ma è adorato dai fan che sarebbero devastati se gli succedesse qualcosa.

Sapevate che oltre a Grey's Anatomy ci sono altri importanti ruoli interpretati dall'attrice Sandra Oh? Nel frattempo vi lasciamo anche ad un'altra curiosità riguardante un'attrice importante di Grey's Anatomy.