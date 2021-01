Grey's Anatomy: quanti minuti totali ha la serie? I numeri per un binge-watching pazzesco

Netflix e gli altri servizi di streaming hanno rivoluzionato, in bene e in male, il nostro modo di guardare le serie tv. Non dobbiamo più attendere un episodio a settimana, ora è possibile vederli tutti in una volta in binge watching.

Il binge watching ha tanti pro e contro, tra cui la possibilità di vedere tutti gli episodi di una nuova serie o di una nuova stagione in una volta sola senza bisogno di attendere l'uscita settimanale, ma anche il rischio di spoiler da coloro i quali hanno il tempo di farlo a discapito di coloro i quali preferiscono godersi con calma il loro contenuto preferito. Questo articolo, però, non vuole essere un'analisi sul binge watching, bensì vogliamo provare a rispondere a una domanda a esso collegato: quanto tempo serve per vedere tutti gli episodi di Grey's Anatomy se si volesse restare in pari con le nuove stagioni?

Grey's Anatomy è una serie televisiva trasmessa dal 2005 che in 17 stagioni ha accumulato, allo stato attuale, 368 episodi di circa 42 minuti ciascuno. Facendo un semplice calcolo matematico, ci vorrebbero 15.456 minuti per vederli tutti, ovvero circa 257 ore che equivalgono a più di 10 giorni di visione continuati. Il sito Bingeclock ha calcolato il tempo esatto per recuperare gli episodi dalla prima stagione alla sedicesima e ha determinato che servirebbero esattamente 15 giorni e 3 ore.

Siete pronti a questa sfida? Grey's Anatomy è anche famosa per aver mostrato tragiche morti di personaggi, cambiamenti devastanti, importanti spin-off e altre modifiche che ha allontanato le persone dalla serie nel corso degli anni. Ecco in che modo è cambiato il cast di Grey's Anatomy.