Grey's Anatomy, Miranda Bailey sul suo futuro nella serie: 'Finché funziona ci sarò'

La diciassettesima stagione di Grey's Anatomy, come sappiamo, affronta anche il tema della pandemia e lo scorso episodio, il quinto, ha fatto emozionare i fan. In una recente intervista a Variety Chandra Wilson, che interpreta Miranda Bailey, ha parlato del suo futuro nella serie, affermando di non avere nessuna intenzione di mollare.

Nell'episodio 17x05 Miranda subisce una perdita devastante: sua madre, a cui è stato diagnosticato il Covid-19, viene ricoverata in ospedale, ma non c'è nulla da fare e muore mentre, in una scena strappalacrime, la dottoressa le canta My girl.

Chandra Wilson vuole assolutamente continuare la sua esperienza in Grey's Anatomy. "Come dico sempre, finché le ruote non si staccano ci sarò" ha spiegato, usando un'espressione idiomatica. "Penso che a questo punto sono state dette così tante versioni su quando e come lo show sarebbe finito che non c'è una versione vera. Continuo a presentarmi quando mi chiamano e mi dicono che ne facciamo ancora un altro!"

All'attrice, in ogni caso, piacerebbe che l'arco narrativo del suo personaggio si concludesse in modo chiaro e definitivo. "Mi piacerebbe vedere la fine, il completamento di quell'arco, non solo come personaggio, ma di tutto lo show. Tutto è dettato dalla storia, come sempre."

