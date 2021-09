Grey's Anatomy, i motivi dietro l'addio di Patrick Dempsey: cosa accadde?

Patrick Dempsey è recentemente tornato in Grey's Anatomy per un'apparizione nei panni del Dr. Derek Shepard, ma il suo addio alla serie dopo undici stagioni suscitò grande clamore quando venne annunciato. Ma quali furono le ragioni dietro il suo abbandono?

Nell'undicesima stagione di Grey's Anatomy, Derek Sheperd moriva in un'incidente stradale, segnando l'addio di Patrick Dempsey allo show di ABC.

Ma perché l'attore se ne andò?

Secondo quanto avrebbe affermato dall'ex-produttore esecutivo di Grey's Anatomy James D. Parriott nel libro di Lynette Rice "How to Save a Life: The Inside Story of Grey’s Anatomy" l'aria era davvero tesa sul set della serie, specialmente con la creatrice Shonda Rhimes, e in gran parte era a causa di Dempsey.

"C'erano problemi di risorse umane. Non era nulla di sessuale, ma [Dempsey] stava praticamente terrorizzando tutto il set. Alcuni membri del cast soffrivano di disturbi da stress post-traumatico a causa sua" avrebbe dichiarato Parriott in un estratto riportato anche da THR "Aveva una tale presa sul set che sapeva di poter interrompere la produzione e spaventare le persone".

E perché si sarebbe comportato così? "Credo ne avesse semplicemente abbastanza dello show" avrebbe suggerito Parriott "Non gli andava giù di dover venire tutti i giorni a lavorare. Lui e Shonda erano ai ferri corti".

A quanto pare, però, non è solo con la Rhimes che Dempsey non riusciva più ad andare d'accordo. Persino Ellen Pompeo si sarebbe infastidita non poco per via del comportamento del collega: "C'erano delle volte in cui Ellen diventava visibilmente frustrata con Patrick, si arrabbiava perché non lavorava quanto gli altri" avrebbe aggiunto un'altra produttrice esecutiva, Jeannine Renshaw "Voleva che le cose fossero sempre eque e giuste sul set. E non le piaceva quando Patrick si lamentava di essere dovuto rimanere troppo a lungo sul set quando lei aveva da girare il doppio delle scene per lo stesso episodio".

"Quando una volta lo feci notare a Patrick dicendogli 'Guardati intorno. Queste persone sono qui dalle 6 e mezza del mattino', lui rispose 'Oh, sì'. Se ne rendeva conto" avrebbe continuato Renshaw "Gli attori tendono a vedere le cose dalla propria prospettiva... E lui aveva così tanta energia e chiedeva continuamente 'Ok, che succede dopo?'. Non è per lui stare seduto ad aspettare. Vuole essere lì fuori, a guidare la sua macchina sportiva o a fare qualcosa di divertente. È il ragazzo che in classe non vede l'ora che suoni la campanella della ricreazione".

E dire che Patrick Dempsey si era detto terrorizzato dalla creatrice di Grey's Anatomy Shonda Rhimes!

Ovviamente non possiamo sapere quali erano davvero le dinamiche sul set di Grey's Anatomy, ma se siete curiosi di scoprire cos'altro viene detto nel libro "How to Save a Life: The Inside Story of Grey’s Anatomy", questo sarà pubblicato in lingua inglese il 21 settembre.