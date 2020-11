Grey's Anatomy, non è stato solo un cameo: rivedremo ancora una star nella stagione 17

La stagione 17 di Grey's Anatomy si è aperta con un clamoroso colpo di scena alla fine del primo episodio, che ha visto il ritorno di uno dei personaggi più amati. Non è stato, però, solo un cameo occasionale: la showrunner Krista Vernoff, infatti, ha anticipato che si tratta di un evento destinato a ripetersi.

Alla fine delle due ore con cui si è aperta la diciassettesima stagione di Grey's Anatomy (chi non vuole leggere spoiler è invitato a fermarsi qui), Meredith Gray (Ellen Pompeo) sviene all'esterno dell'ospedale e ha una visione in cui cammina su una spiaggia, e vede Derek Shepherd che la chiama a sé.

Il personaggio, interpretato da Patrick Dempsey, aveva lasciato la serie targata ABC nel 2015, dopo 11 stagioni, con una tragica uscita di scena (un incidente d'auto) che sembrava definitiva.

"Vedremo più volte Derek in questa stagione" ha invece annunciato Krista Vernoff in un'intervista al Los Angeles Times. "Questo non è stato solo un cameo. Lo vedremo altre tre volte."

La showrunner di Grey's Anatomy ha raccontato che mantenere il segreto sul ritorno di Demspey è stato "uno sforzo piuttosto epico", e ha raccontato che la trovata serve anche ad addolcire e alleggerire un po' la trama della stagione 17, fortemente improntata sulla pandemia di Covid-19. "E se avessimo dei personaggi, o un personaggio, che è morto, che non ti aspetteresti mai di veder tornare?" è stato il ragionamento che ha portato gli autori a questa decisione. "Avremmo un mondo davvero fantastico al di là della pandemia."

