Grey's Anatomy, la nuova stagione sarà dedicata agli operatori sanitari

Chi meglio dei protagonisti di un medical drama del calibro di Grey's Anatomy può avvertire la responsabilità di sensibilizzare i propri spettatori su quanto sta accadendo in questi ultimi mesi negli ospedali di tutto il mondo? Proprio in virtù di ciò, la produzione dello show ha preso un'importante decisione in vista dei nuovi episodi.

Il nuovo spot di Grey's Anatomy ha infatti spiegato ai fan dello show la scelta di dedicare la nuova stagione della serie agli operatori sanitari che combattono in prima linea la battaglia contro il coronavirus: una decisione che riguarda anche Station 19, serie anch'essa figlia della showrunner Krista Vernoff.

"Per questa nuova stagione il nostro lavoro sarà dedicato agli operatori sanitari che ogni giorno rischiano la vita in prima linea per tentare di salvarci" ha spiegato Vernoff. Nello stesso comunicato, la showrunner ha anche invitato i fan di Grey's Anatomy a comportarsi in maniera prudente: "Indossate la mascherina, salverete la vita a qualcuno" ha dichiarato Vernoff.

La showrunner aveva già accennato alla questione, annunciando che la nuova stagione di Grey's Anatomy avrebbe mostrato un mondo completamente nuovo; che l'emergenza coronavirus avrebbe influito sui nuovi episodi, d'altronde, lo si era capito anche dalle nuove foto di Meredith Grey in tenuta anti-covid.