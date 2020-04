Grey's Anatomy, uno dei nuovi episodi potrebbe essere a tema Coronavirus

Si è conclusa nei giorni scorsi la sedicesima stagione di Grey's Anatomy, con qualche episodio d'anticipo sulla tabella di marcia a causa della pandemia di Coronavirus, che ha costretto a interrompere la produzione. Anche per questo, forse, non abbiamo assistito alla morte di un personaggio nel finale.

Per una serie come Grey's Anatomy, che ha per protagonisti dei medici, è inevitabile pensare che le trame future saranno influenzate dal COVID-19 e dalla situazione che il mondo sta vivendo in queste settimane. Lo ha ammesso anche l'attrice Ellen Pompeo in un'intervista a Variety.

"Non lo so. Ci ho pensato" ha detto, citando poi una dichiarazione del 2014 di Barack Obama, allora presidente degli Stati Uniti, in cui si faceva riferimento all'ipotesi di una pandemia globale.

In ogni caso, in questo momento la stanza degli scrittori non è operativa. "Ovviamente, non possono riunirsi" ha sottolineato Ellen Pompeo. "Suppongo che potrebbero utilizzare Zoom, e forse lo faranno. Penso che il piano sia di riprendere tra un paio di settimane."

Un'altra questione rimasta in sospeso è quella degli ultimi 4 episodi della stagione 16: saranno incorporati alla prossima stagione? Secondo la showrunner Krista Vernoff lo show ha bisogno di "essere resettato, anche se non so fino a che punto". Di certo, ha spiegato recentemente, "Non possiamo semplicemente girare quello che sarebbe stato l'episodio 22 e utilizzarlo come première della nuova stagione. Quello è un episodio relativamente piatto, che avrebbe dovuto seguirne uno enorme. Quindi, sicuramente dovremo riconsiderare molte cose."

Gli ultimi episodi andati di Grey's Anatomy andati in onda, invece, hanno mostrato la forza d'animo di Jo.