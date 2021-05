Grey's Anatomy, il nuovo show di Krista Vernoff cancellato dopo 5 episodi: 'Che delusione'

Se Grey's Anatomy è stato rinnovato ancora, e avrà anche la sospirata stagione 18, non ha avuto altrettanta fortuna la nuova serie di Krista Vernoff, Rebel, che dopo appena 5 episodi è stata cancellata da ABC e non avrà quindi una seconda stagione. La showrunner ha espresso tutta la sua delusione con un tweet, poi prontamente cancellato.

Nel post Krista Vernoff aveva scritto sostanzialmente che Rebel avrebbe meritato più tempo per conquistarsi la sua fetta di pubblico. "Potresti pensarlo, vero? Gli dai tre show durante una pandemia, e loro ti concedono cinque episodi. Perfetto, davvero perfetto."

In difesa della serie cancellata, come possiamo vedere anche in calce alla notizia, si è schierata anche Katey Sagal, la protagonista, che interpreta Annie "Rebel" Bello, figura ispirata a Erin Brockovich.

"La spina è stata staccata, e io vi capisco e sento la vostra delusione. Io sto con voi con tutto il cuore. Le cose richiedono tempo per prendere piede. Rebel racconta la storia di una donna che si batte per ciò che è giusto, lo show ha un cuore e uno scopo, divertimento e lacrime, e noi, il cast, siamo tutti perplessi per la mancanza di sostegno da ABC."

L'attrice ha anche chiamato a raccolta i fan con una petizione, sperando che Rebel possa essere "salvata" da un altro network, come è successo in altri casi in passato. La stessa Erin Brockovich ha sottolineato l'assurdità della situazione: "C'è una certa ironia in uno show fatto da e per donne forti che non si arrendono, che viene cancellato."

