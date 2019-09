Grey's Anatomy:nel nuovo trailer 'Orange is the new Grey'

È stato pubblicato il primo trailer ufficiale della sedicesima stagione di Grey’s Anatomy, in arrivo il prossimo 26 settembre su ABC e in Italia il 28 ottobre su Fox Life.

Il filmato è intitolato Orange is the new Grey e inizia con Meredith (Ellen Pompeo) che indossa una pettorina arancione ed è intenta a raccogliere la spazzatura dal bordo della strada. A quanto pare, la donna è stata assegnata ai lavori socialmente utili in seguito alla frode commessa nella scorsa stagione.

In seguito vediamo Bailey (Chandra Wilson) annunciare che Meredith, Alex (Justin Chambers), e Richard (James Pickens Jr.) sono stati licenziati per le loro attività criminali, provocando la reazione shockata di Owen (Kevin McKidd), Teddy (Kim Raver) e Amelia (Caterina Scorsone).

Come se non bastasse, sembra che il destino di Jackson (Jesse Williams) possa essere anche peggiore, come suggeriscono le immagini nei boschi, dove una poliziotta pronuncia “è vivo?” mentre cerca di avere una visuale migliore grazie all’uso di una torcia.

Riguardo i nuovi episodi di Grey’s Anatomy, sappiamo che uno sarà incentrato su Richard Webber e che la showrunner Krista Vernoff stava pianificando il ritorno di un personaggio importante, la cui identità resta ancora avvolta nel mistero.

Potete guardare il trailer in calce all’articolo.