Grey's Anatomy omaggia le vittime del Coronavirus: ecco il momento indimenticabile

L'ultima puntata di Grey's Anatomy andata in onda negli Stati Uniti ha commosso i milioni di fan dello show con protagonista Ellen Pompeo. La serie ha reso omaggio alle migliaia di vittime del Coronavirus pubblicando una lunga lista di nomi di persone uccise dalla pandemia. Grey's Anatomy ha dimostrato di essere molto sensibile al dramma attuale.

Lo show di Shonda Rhimes aveva dovuto interrompere la produzione proprio a causa della diffusione del COVID-19 ma una volta riaperto il set si è dimostrato molto attento anche in sede di sceneggiatura, inserendo l'emergenza sanitaria tra le dinamiche centrali dei nuovi episodi.

Inoltre la produzione ha deciso di donare gli apparecchi medici utilizzati come oggetti di scena per contribuire concretamente alla lotta al virus che ha messo in grave difficoltà il sistema sanitario.



"I pazienti sono più di numeri, anche quando vengono a mancare". Con questa toccante frase Grey's Anatomy ha concluso l'ultimo episodio in onda, con una lista di persone che sono effettivamente mancate a causa del COVID-19.

Nei giorni scorsi Chandra Wilson ha parlato del futuro di Miranda Bailey nello show, affermando che è in serbo un periodo complicato per il suo personaggio.

Il quinto episodio di Grey's Anatomy 17 ha fatto emozionare i fan, e in generale questa stagione ha riservato diverse sorprese agli appassionati come i fugaci ritorni di attori simbolo della serie come Patrick Dempsey e T.R. Knight.