Grey's Anatomy, Patrick Dempsey: 'L'ambiente di lavoro è migliorato dopo il mio addio'

Non è facile mantenere sano un ambiente di lavoro per tanti anni di fila, soprattutto quando a frequentarlo è un numero di persone piuttosto alto: è il caso del set di Grey's Anatomy, sul quale per un po' di tempo sembrerebbe aver regnato un'atmosfera non esattamente delle più sane e rilassate.

A denunciare per prima la cosa era stata Ellen Pompeo, che nei mesi scorsi aveva parlato di ambiente lavorativo tossico sul set della popolarissima serie TV: parole ora confermate da Patrick Dempsey, che ha ammesso di aver notato dei netti miglioramenti negli anni successivi al suo addio allo show.

"Penso che ovunque ci si trovi a gestire un ambiente in cui si lavora per 17 ore al giorno per sei volte a settimana sia davvero difficile mantenere un'atmosfera sana. [Da quando sono andato via] ho notato che ci sono stati dei cambiamenti nella gestione delle dinamiche giornaliere. C'è più uguaglianza tra i membri della crew e nelle dinamiche di lavoro. Le persone sono cresciute, sono cambiate e hanno imparato. È così che va la vita" sono state le parole dell'indimenticato dottor Stranamore della serie.

