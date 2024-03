Grey's Anatomy, Patrick Dempsey stava per fare Doctor House prima di Derek Shepherd

Il medical drama ha vissuto un periodo d'oro negli anni 2000 tra le produzioni americane. Una delle serie più note è Grey's Anatomy, giunta ormai alla sua ventesima stagione. Tra i volti storici della serie spicca Patrick Dempsey nel ruolo del dottor Derek Shepherd, grande amore della protagonista Meredith Grey (Ellen Pompeo).

Non tutti sanno però che Dempsey, prima di ottenere il ruolo di Derek si presentò alle audizioni per la serie Doctor House - Medical Division, inaugurata sul piccolo schermo nel 2004. Il protagonista, il dottor Gregory House è un personaggio poco ortodosso e dal carattere sarcastico e sprezzante. Nonostante infastidisca chiunque gli stia accanto, House riesce a risolvere i problemi medici in maniera impeccabile. Prima che il ruolo venisse affidato a Hugh Laurie, Dempsey cercò di vincere il casting per interpretare il protagonista.

Grande amante delle quattro ruote, di recente Patrick Dempsey ha recitato in Ferrari di Michael Mann nel ruolo del pilota italiano Piero Taruffi.



In base a quanto riporta TvGuide, Patrick Dempsey ha raccontato che prima ha partecipato al casting per Grey's Anatomy ma, convinto di non ottenere il ruolo in base a come Shonda Rhimes lo guardava, decise di partecipare anche al provino per House, insieme ad altri attori come Denis Leary e Rob Morrow.

Alla fine la parte venne assegnata a Laurie e Dempsey dovette ricredersi sul modo in cui lo guardava Shonda Rhimes perché la showrunner lo scelse per il ruolo del 'Dottor Stranamore' Derek Shepherd, protagonista maschile della serie. Lo scorso anno, Patrick Dempsey è stato eletto uomo più sexy del 2023 dalla celebre rivista People.



Voi cosa ne pensate? Avreste voluto vedere Dempsey nel ruolo del dottor House?

