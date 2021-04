Grey's Anatomy, Patrick Dempsey: 'Non credo che rivedremo ancora Derek'

Derek Sheperd è uno dei personaggi più amati di Grey's Anatomy ma il suo interprete Patrick Dempsey sembra convinto che non ci sarà più futuro per lui nella serie ABC.

Ricorderete sicuramente che nel corso della undicesima stagione il suo personaggio è stato travolto da un camion. Portato in un piccolo ospedale, i medici trascurano il suo trauma cranico e non eseguono una TAC al cranio. L'uomo va così incontro ad una morte celebrare e Meredith decide così di staccare la spina. Nel coso però dell'ultima stagione di Grey's Anatomy c'è stato un inatteso ritorno di Derek.

Patrick Dempsey dopo aver ritrovato sul set la sua Meredith Grey interpretata da Ellen Pompeo ha detto su questa reunion: "Ho pensato che fosse un bel modo per dire definitivamente addio al perssonaggio. L'intenzione era quella di dare davvero alle persone un po' di speranza perché sono una coppia così iconica. Abbiamo perso così tante persone quest'anno, il pensiero che avremo sempre degli angeli che si prendono cura di noi è un buon messaggio da inviare in un mondo così tetro in cui viviamo. Quindi per tutti noi, è stato un bel finale per questa storia. Sono così grato di averlo fatto e felice che i fan abbiano amato tutto questo".ù

Intanto sono ancora molti i dubbi sulla stagione 18 di Grey's Anatomy. Ancora non è chiaro se avremo nuovi episodi. A quanto pare, tutto dipende da Ellen Pompeo.