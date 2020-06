Grey's Anatomy, Patrick Dempsey torna nei panni del dottor Shepherd: guardatelo

Patrick Dempsey ha interpretato per ben dieci anni il dottor Derek Shepherd, uno dei personaggi più amati di Grey's Anatomy, tra il 2005 e il 2015, prima che il suo Mc Dreamy (in italiano Dottor Stranamore) rimanesse drammaticamente ucciso in un incidente d'auto. L'attore ha recentemente trovato un modo per rivivere i fasti del personaggio.

Lo ha fatto su Instagram, e per una buona causa. Uno dei motti più celebri del dottor Shepherd, infatti, era la battuta "È una bella giornata per salvare vite", recitata in numerose occasioni prima di effettuare un delicato intervento chirurgico.

Stavolta la frase è stata utilizzata come didascalia del post, che possiamo vedere in calce alla news. Patrick Dempsey è in primo piano, e indossa una di quelle mascherine che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi, con l'inizio della pandemia di Covid-19. L'intento, naturalmente, è quello di invitare i follower a fare altrettanto, in modo da salvare anch'essi delle vite.

Nel 2016, Patrick Dempsey ha rivelato che, sebbene si ritenesse fortunato ad aver partecipato a uno show come Grey's Anatomy, il lato negativo è stato dover passare tanto tempo lontano dalla moglie e dai figli. "Lo show mi ha dato una grande opportunità. Ma allo stesso tempo, c'era un costo. Penso che dopo un certo periodo di tempo, non importa quanti soldi fai, vuoi il controllo della tua agenda."

Emergono intanto i primi dettagli della stagione 18 di Grey's Anatomy, che dovrà rispondere ai quesiti lasciati irrisolti dalla stagione 17.