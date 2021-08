Grey's Anatomy: perché il Dr. Burke ha lasciato la serie? Ecco la verità

Grey's Anatomy 18 si prepara ad esordire il 30 Settembre, e i fan ne approfittano per guardarsi indietro, ricordando i vecchi personaggi e alcuni inspiegabili addii. Infatti in tanti si sono chiesti perché Izzie abbia lasciato la serie, o perché un personaggio come Burke sia improvvisamente andato via.

La risposta a questa seconda questione è in verità molto più semplice di quanto si possa immaginare: l'attore è stato licenziato per cattiva condotta sul set. Si sa, infatti, che alcuni attori sono più difficili di altri da gestire, e insieme a Katherine Heigl, Isaiah Washington (interprete di Burke) è uno di questi. Come sappiamo, ai tempi, il suo personaggio aveva un chiaro futuro davanti a sé, e sicuramente il licenziamento di uno dei protagonisti ha portato a una perdita per la serie. Tuttavia sembra che il motivo fosse troppo grave. Infatti pare che Washington, oltre ai continui litigi con la co-star Patrick Dempsey, avesse anche pronunciato parole offensive nei confronti del collega T.R. Knight, interprete di George.

Secondo quanto riportato, Washington sul set avrebbe rivolto un pesante insulto omofobo a T.R. Knight, non una ma ben due volte. Lo scandalo, tra l'altro, è poi venuto fuori e ha così forzato Knight a fare coming out. Lo spiacevole episodio ha portato all'allontanamento dell'interprete di Burke dal set, ma la polemica non è finita qui.

Sembra proprio, infatti, che Isaiah Washington si sia legato una cosa al dito in tutta questa vicenda: l'intervento di Katherine Heigl, che essendo amica di T.R. lo ha difeso subito, dicendo che una persona come Isaiah "non dovrebbe avere diritto di parola". L'attore ha pubblicato un tweet al veleno al riguardo un anno fa, dicendo che "Tempo fa questa donna ha dichiarato che non mi si dovrebbe dare diritto di parlare in pubblico. Tutti sono stati d'accordo con lei e il mio lavoro è stato condannato. Avrei voluto che ci fosse Twitter nel 2007, perché io non smetterò mai di esercitare la mia libertà di parola."

Chiaramente la Heigl ha subito mandato una risposta al post tramite uno dei suoi portavoce. "Katherine è stata con il suo migliore amico quando Isaiah lo ha offeso pubblicamente chiamandolo fr****. Questa non si chiama libertà di parola, ma odio."