Grey's Anatomy: ecco perché l'evento di Alex Karev non era preventivato [SPOILER]

Justin Chambers, attore interprete di Alex Karev, ha salutato definitivamente Grey's Anatomy nel corso del sedicesimo episodio della sedicesima stagione, ma in realtà questo triste evento non era stato pianificato. Vediamo in che modo la showrunner Krista Vernoff e i produttori deciso di porre un punto di chiusura alla storia di Alex.

L'episodio in questione prende il nome di Lascia una luce accesa e mostra Alex mentre lascia il Grey Sloan Memorial Hospital per tornare insieme all'ex moglie Izzie Stevens. In questa puntata Justin Chambers spiega ai colleghi, attraverso una lunga lettera, che ha deciso di ritornare con la sua ex moglie dopo aver saputo di essere il padre di due gemelli nati dopo un'inseminazione artificiale avvenuta anni prima. Questo, quindi, costringe Alex ad abbandonare il lavoro a Seattle e l'attuale moglie Jo (Camilla Luddington) per tornare alla sua nuova famiglia in Kansas.

Durante un'intervista condotta da TVLine nei confronti della showrunner Krista Vernoff, quest'ultima ha spiegato:

"Nulla era stato già deciso, avevamo tra scelte: far morire Alex lontano dalle telecamere, lasciarlo a Seattle ma non mostrarlo più o farlo riavvicinare a Izzie. Sarebbe stato troppo crudele farlo morire, soprattutto nei confronti degli spettatori, della sua migliore amica Meredith e di sua moglie Jo. Farlo morire avrebbe portato ad un'angoscia e ad un dolore straziante. Potevamo farlo morire fuori dallo schermo, sarebbe stata la stessa cosa. Allo stesso modo, lasciarlo a Seattle senza mostrarlo, sarebbe stato ingiusto per il personaggio di Jo a cui avremmo precluso infinite possibilità. Insomma, pensiamo che la scelta intrapresa sia la più giusta."

Voi cosa ne pensate? Molti fan non sono stati d'accordo con questa decisione, nonostante abbiano apprezzato la scelta di non farlo morire.

Sapevate che oltre a Grey's Anatomy ci sono altri importanti ruoli interpretati dall'attrice Sandra Oh? Nel frattempo vi lasciamo anche ad un'altra curiosità riguardante un'attrice importante di Grey's Anatomy.