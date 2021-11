Grey's Anatomy: ecco perchè Patrick Dempsey ha lasciato il medical drama

Patrick Dempsey è stato per ben 11 stagioni l'iconico Derek Shepherd di Grey's Anatomy ma, 2015 l'attore ha deciso di lasciare questo ruolo, facendo nascere molteplici teorie su quelle che sono state le ragioni di questa scelta tanto discussa.

Nel libro How to Save a Life: The Inside Story of Grey's Anatomy, di Lynette Rice, gli ex produttori esecutivi James D. Parriott e Jeannine Renshaw hanno parlato di ciò è realmente accaduto dietro le quinte del medical drama più famoso di tutti i tempi, rivelando che ormai da tempo Dempsey mostrava segni di insofferenza sul set, visti anche i rapporti non idilliaci con Shonda Rhimes ed Ellen Pompeo. A ciò poi, vanno aggiunti anche i litigi dentro e fuori dal set di Grey's Anatomy con Isaiah Washington

Parriott ha rivelato che l'ormai ex Dottor Stranamore stava "terrorizzando il set" e che vari membri del cast "accusavano ogni sorta di disturbo da stress post-traumatico con lui". Secondo lui, Dempsey aveva un tale controllo e una tale influenza sul set che "sapeva che avrebbe potuto fermare la produzione a suo piacimento, inveendo in continuazione contro i presenti". L'attore tra l'altro, era visibilmente annoiato dal suo lavoro e questo ha provocato non pochi attriti con gli sceneggiatori.

Nonostante tutto questo però, Patrick Dempsey ha fatto il suo ritorno in Grey's Anatomy nella stagione 17, a quasi 6 anni di distanza dal suo addio. Chissà se avremo modo di rivederlo ancora nei panni del Dottor Shepherd.