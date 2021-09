Grey's Anatomy, ecco perché Patrick Dempsey era terrorizzato da Shonda Rhimes

Non c'è nessun altro show televisivo che come Grey's Anatomy riesce a mostrare tanto dramma sia davanti allo schermo che dietro le quinte. Nel corso di quasi 18 stagioni sono accadute innumerevoli cose, ma mai nessuno avrebbe potuto immaginare che uno degli attori principali fosse terrorizzato dalla creatrice dello show.

Quando Patrick Dempsey ha incontrato per la prima volta Shonda Rhimes per discutere di far parte dello spettacolo, non ha potuto fare a meno di notare lo sguardo vuoto che lei gli ha rivolto mentre tutti gli altri nella stanza parlavano. Era completamente terrorizzato da lei e, dopo quell'incontro, l'attore era certo che lei lo odiasse.

Era convinto che non avrebbe funzionato e che non avrebbe fatto parte di quello che all'epoca era un dramma senza alcun titolo sui chirurghi. Fortunatamente per lui, lo sguardo vuoto e la mancanza di calore non erano perché Shonda Rhimes lo odiava, bensì Stava solo cercando di immaginare come avrebbe potuto scrivere i dialoghi per un attore così "sognante". E così, Derek Shepherd, conosciuto proprio come McDreamy, divenne ufficialmente concreto.

In ogni caso, nel corso delle varie stagioni, molti attori sono andati via riducendo al minimo il numero di attori che sono presenti dall'inizio della serie. Attualmente infatti se ne contano solo due, ovvero Meredith Gray (Ellen Pompeo) e Alex Karev (Justin Chambers) con quest'ultimo che ha deciso di lasciare lo show nel 2020 e con alcuni graditi ritorni sotto forma di sogni o di brevi comparsate. A proposito di abbandoni e scomparse, che fine ha fatto Izzie?

Anche il personaggio di Patrick Dempsey, Derk Shepherd, ha trovato la morte nel corso delle numerose stagioni di Grey's Anatomy. Per restare in tema, vi lasciamo adesso ad un elenco di tutti i momenti scioccanti di Grey's Anatomy.