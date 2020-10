Grey's Anatomy: perché Sandra Oh lasciò per sempre la serie?

Al momento la serie Grey's Anatomy è ferma alla sedicesima stagione, ma a quanto pare la produzione della stagione 17 sembra essere iniziata dopo il blocco dovuto alla pandemia di Covid-19. Nelle ultime stagioni, però, non abbiamo più visto l'attrice Sandra Oh, interprete della dottoressa Cristina Yang.

L'attrice Sandra Oh ha interpretato la dottoressa Yang per l'intera serie fino al 2014, quando ha dovuto lasciare la produzione. Vediamo insieme i motivi che hanno portato ad allontanarsi dalla celebre serie della ABC.

La Oh è stata una delle star emergenti dello spettacolo, che ha subito stupito per la sua interpretazione di Cristina Yang, ricercatrice, Chief Medical Officer e Direttore della Chirurgia Cardiotoracica presso il Klausman Institute for Medical Research.

Durante il suo periodo nello show, era fidanzata con Preston Burke (Isaiah Washington), ha avuto una relazione tumultuosa e il matrimonio con Owen Hunt (Kevin McKidd) ed era una buona amica del capo della chirurgia generale Meredith Gray (Ellen Pompeo).

Nel suo ultimo episodio, Cristina è salita su un taxi, si è diretta all'aeroporto e ha lasciato Seattle per iniziare la sua nuova vita come direttrice di chirurgia cardiotoracica in Svizzera.

L'attrice, al The Hollywood Reporter durante un'intervista del 2013, disse che il motivo per cui lasciò lo spettacolo per sempre era perché aveva interpretato Cristina Yang abbastanza a lungo. Queste le sue parole:

“Creativamente, mi sento davvero come se avessi dato tutta me stessa e mi sento pronta a lasciare andare l'impegno. È una cosa molto interessante interpretare un personaggio per così tanto tempo e avere davvero la sensazione che anche lei voglia essere lasciata andare. [Cristina] vuole essere lasciata andare, e io sono pronta a farlo."

Tuttavia, la decisione non è stata facile per l'attrice, avendo trascorso quasi un decennio nello show. Nell'intervista disse che aveva pensato per la prima volta di andarsene nel 2012 e aveva bisogno di "molta terapia" prima di parlarne ufficialmente alla creatrice e scrittrice Shonda Rhimes. Oh quindi si diede due anni per lasciarsi andare emotivamente e alla fine della quattordicesima stagione Shonda la prese di lato e le chiese: "Quali sono i tuoi pensieri?" a quel punto l'attrice rispose: "Sono pronta".

A quanto pare, inoltre, sembra molto improbabile che Oh tornerà presto in Grey's Anatomy. Parlando con Extra ad aprile durante la premiere della seconda stagione di Killing Eve, ha detto: "Killing Eve è casa mia ora e ho intenzione di restare finché lo spettacolo vorrà perché è proprio qui che voglio stare".

Sapevate che oltre a Grey's Anatomy ci sono altri importanti ruoli interpretati dall'attrice Sandra Oh? Nel frattempo vi lasciamo anche ad un'altra curiosità riguardante un'attrice importante di Grey's Anatomy.