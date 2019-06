Grey's Anatomy: il personaggio interpretato da Jesse Williams tornerà?

Grey's Anatomy, il medical drama più longevo della storia della televisione tornerà con una sedicesima e diciassettesima stagione, ma i fan erano incerti sulla sorte toccata a Jackson. Da quanto emerge non bisogna preoccuparsi perché l'amato personaggio interpretato da Jesse Williams, sarà ancora presente.

Il contratto che lega l'attore Jesse Williams al personaggio di Jackson in Grey's Anatomy, evidenza un legame con la serie solido, che non accenna a interrompersi.

Se i fan hanno potuto tirare un sospiro di sollievo per la notizia del rinnovo di Grey's Anatomy per non una ma ben due stagioni, lo possono fare anche per il personaggio di Jackson che a quanto pare non rischia di essere eliminato dal celebre show ideato da Shonda Rhimes, come è successo a tanti altri interpreti che hanno lasciato la serie (su Everyeye.it scoprite cosa hanno fatto gli attori dopo Grey's Anatomy).

Il dubbio era sorto in seguito al finale della quindicesima stagione che ha visto Maggie e Jackson dispersi in un bosco. Il dottore lascia l'automobile per cercare aiuto e trovare il modo di ritornare alla civiltà, ma gli ultimi secondi della puntata terminano con Maggie che grida inutilmente il suo nome senza ricevere alcuna risposta.

Fortunatamente il sito Deadline annuncia che Jesse Williams ha firmato un contratto che lo lega a Grey's Anatomy per le successive due stagioni, anche se i nuovi impegnati lavoratovi a Broadway potrebbero ridurre la sua presenza nel corso delle puntate.

Ciò non esclude che qualcosa di brutto sia comunque capitato al personaggio di Jackson, ma per saperlo toccherà aspettare il prossimo autunno, periodo in cui è previsto l'arrivo della sedicesima stagione.