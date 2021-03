Grey's Anatomy, Phylicia Rashad sarà la guest star di uno dei prossimi episodi

Comntinua la stagione 17 di Grey's Anatomy, che dopo la pausa invernale riprende l'11 marzo con gli episodi conclusivi. L'episodio 12, che andrà in onda il prossimo 15 aprile, avrà come guest star Phylicia Rashad. Nella vita reale, l'attrice è la sorella di Debbie Allen, che recita nel medical drama, di cui è anche produttrice esecutiva.

"Mia sorella Phylicia Rashad apparirà in un episodio e porterà forza, divertimento e grazia in un ruolo che tocca una corda nel cuore della gente" ha raccontato la stessa Debbie Allen in esclusiva a TVLine. "Il nostro cast e la troupe le hanno fatto una standing ovation in onore della sua presenza. Io le ho dato una fetta di cornbread" ha scherzato.

Le due sorelle, a quanto pare, non divideranno la scena. Nonostante nell'episodio 12 sia prevista la presenza di Catherine, il personaggio di Debbie Allen, non ci sarà per lei nessuna scena insieme a Phylicia Rashad.

La guest star è famosa soprattutto per il ruolo di Clair Huxtable nella sitcom I Robinson, che le è valso diverse nomination agli Emmy, e ha recitato anche in serie come Psych, Empire, Do No Harm e, più recentemente, This is Us e 13. Phylicia Rashad è già entrata in qualche modo nell'universo di Grey's Anatomy, dal momento che ha prestato la voce in un episodio della serie spin-off Station 19.

Per altri approfondimenti, vi spieghiamo chi è il personaggio più amato in Grey's Anatomy e rimandiamo alle ultime novità sul destino della serie.