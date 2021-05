Grey's Anatomy, possibile spin-off su Jackson Avery? Ecco cosa ne pensa Jesse Williams

Sapevamo ormai da tempo che avremmo dovuto salutare nel corso di Grey's Anatomy 17 uno dei personaggi più amati dello show. Uno di quei personaggi che non era al fianco di Ellen Pompeo sin dalle prime battute dello serie ABC ma che, comunque era diventato uno dei pilastri del medical drama.

Stiamo parlando di Jackson Avery, il personaggio interpretato per ben 11 stagioni da Jesse Williams, che ha salutato definitivamente Seattle e il Grey Sloan Memorial Hospital. In molti pensano che per questo personaggio però ci sia in serbo uno spin-off in quel di Boston dove tra l'altro, si è trasferito anche un altro personaggio che ha detto addio a Grey's Anatomy.

Proprio su questa possibilità, in una lunga intervista a TV Line l'attore ha detto: "Una parte di me è interessata ad andare nell'ignoto come fa il mio personaggio e fare qualcosa di diverso e nuovo, e sono davvero eccitato nel farlo. Detto questo, sono realmente orgoglioso del lavoro e del personaggio che ho creato in questo mondo e capisco l'interesse dei fan. Sarebbe davvero uno spin-off interessante e ricco di spunti con degli attori di incredibile talento in un mondo che non si vede spesso riflesso nella televisione per quanto riguarda l'uguaglianza nel campo medico e il ruolo reale che la comunità medica ha nell’avere un impatto sulle nostre vite, quindi c’è qualcosa di interessante. Non lo nego. Vedremo quello che accadrà".

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe questa idea di uno spin-off? Diteci la vostra nei commenti.