Grey's Anatomy, ecco le prime foto di Meredith Grey in tenuta anti-covid!

Gli effetti dell'emergenza coronavirus su cinema e serie TV stanno cominciando a palesarsi non solo sottoforma di rinvii e slittamenti vari, ma anche di dettagli ben visibili nei risultati finali delle produzioni. Un esempio? Grey's Anatomy, che da buon medical drama non può ovviamente esimersi dal tenere da conto l'attuale situazione sanitaria.

L'ultima foto giunta dal set della 17esima stagione del popolare show è infatti una di quelle che probabilmente, tra qualche anno, annovereremo tra gli emblemi di questo triste periodo per quanto riguarda il mondo dell'intrattenimento.

La foto ci mostra per la prima volta una Meredith Grey in tenuta anti-covid, con tanto di armatura e visiera: visibilmente stanca e provata, questa versione inedita della nostra Meredith ci dà un'idea piuttosto chiara di ciò che vedremo in questa 17-esima stagione di Grey's Anatomy che, ricordiamo, proprio a causa della pandemia in atto ha dovuto rimandare la sua messa in onda.

La stessa showrunner Krista Vernoff, d'altronde, aveva parlato della voglia di affrontare temi di una certa attualità nei nuovi episodi di Grey's Anatomy: "Esploreremo la pandemia e affronteremo un mondo completamente nuovo sia per il nostro ospedale che per i nostri personaggi" erano state le parole della showrunner. Un'altra foto dal set di Grey's Anatomy, intanto, ci ha mostrato Debbie Allen in tenuta anti-covid.