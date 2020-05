Grey's Anatomy, uno dei protagonisti è in pericolo nello spin-off Station 19

Mentre la stagione 16 di Grey's Anatomy si è conclusa in anticipo a causa dell'emergenza sanitaria, negli USA prosegue la programmazione dello spin-off Station 19, di cui è stato diffuso in rete il promo ufficiale dell'episodio 3x15.

Intitolata "Bad Guy", la penultima puntata della stagione sarà una sorta di crossover con la serie principale: nel filmato, che potete visionare nel player in alto, vediamo infatti il Dr. Jackson Avery (Jesse Williams) coinvolto nel sequestro di un'ambulanza da parte di una donna armata.

L'episodio 3x15 di Station 19 andrà in onda su ABC il prossimo 7 maggio.

Per quanto riguarda il finale di stagione, intitolato "Louder Than a Bomb", la showrunner Krista Vernoff ha confermato che sarà un'ottima occasione per vedere altri personaggi di Grey's Anatomy nello spin-off. La sinossi della puntata recita così: "Andy (Jaina Lee Ortiz) diventa terribilmente sospettosa delle circostanze riguardo la morte della madre e va da sua zia, in cerca di risposte. Nel frattempo, i membri della squadra sono impegnati a evacuare un dottore dall'ospedale Pac-North e si ritrovano in una situazione pericolosa; Sullivan (Boris Kodjoe) si sottopone a un intervento chirurgico a causa del suo dolore cronico alla gamba".

Cosa vi aspettate dai due episodi finali della stagione? Fatecelo sapere nei commenti.