Grey's Anatomy: quella volta che il pubblico rimase sotto shock

La morte di Derek Shepherd in Grey's Anatomy totalmente stravolto l'intera serie e l'umore dei fan. Dopo dieci anni in cui era divenuto un personaggio incredibilmente amato e volto dello show, nell'ultima puntata dell'undicesima stagione esce di scena in una maniera scioccante.

Era il 23 Aprile 2015 e il pubblico di tutto il mondo si stava preparando all'arrivo dell'ultimo episodio dell'undicesima stagione di Grey's Anatomy. Il titolo Sei la mia casa non faceva presagire nulla di drammatico, e invece ciò di cui furono testimoni non lo dimenticheranno mai.

Il dottor Derek Shepherd, interpretato da Patrick Dempsey, è sulla strada per andare all'aeroporto e prendere l'aereo per Washington. Il suo scopo è quello di licenziarsi dal suo attuale lavoro presidenziale per restare a Seattle con Meredith e la sua futura figlia Ellis. Il viaggio, però, viene interrotto da un gravissimo incidente stradale. L'altruismo di Derek, nonché la sua professione, lo costringono ad assistere alle persone coinvolte, ma quando sta per tornare nella sua auto un tir spunta all'improvviso e lo investe.

Il dottore è in condizioni critiche, ha un ematoma al cervello ma è cosciente. I medici fanno tutte le analisi del caso, tranne la più importante: una tac. Come se non bastasse, il neurochirurgo ritarda e non appena arriva non può che dichiarare la morte celebrale. La scena è straziante, con Meredith al capezzale che ripercorre tutti i momenti belli passati insieme all'amore della sua vita, ma mentre parla un'infermiera entra, spegne i monitor del battito cardiaco e avvicina un documento alla povera Meredith. Sono i fogli per autorizzare lo stacco della spina. A quel punto Derek muore.

La scena è stata durissima, ma in realtà non propriamente inaspettata. L'attore, durante un'intervista a Entertainment Weekly aveva già annunciato la fine del suo personaggio:

"Credo sarà molto scioccante per tutti, soprattutto per come succede. Sarà veramente forte. Ma la vita è così. Sto ancora elaborando il distacco, fa parte del lutto, la vita dopo Grey".

La creatrice della serie, Shonda Rhimes, invece affermò che non avrebbe mai immaginato di dire addio al dottor Shepherdh dato che l'attore era diventato un esempio significativo, felice, triste, romantico, infelice e sempre sincero, di quello che le giovani donne dovrebbero chiedere all'amore oggi. Insomma, una perdita che ancora oggi si sente fortemente.

Sapevate che oltre a Grey's Anatomy ci sono altri importanti ruoli interpretati dall'attrice Ellen Kathleen Pompeo? Nel frattempo vi lasciamo anche ad un'altra curiosità riguardante un'attrice importante di Grey's Anatomy.