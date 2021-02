Grey's Anatomy, quando finirà la serie? Tutto quello che sappiamo

Molti preferiscono non parlarne, ma prima o poi tocca farlo: ad un certo punto in futuro, Grey’s Anatomy finirà e vedremo Meredith Grey per l'ultima volta. Sebbene tutti vogliano prolungare questo evento, quando potrebbe finire la celebre serie televisiva?

Spoiler: sembra che succederà prima piuttosto che poi, ma andiamo con ordine. Ellen Pompeo è sotto contratto fino a tutto il 2021 e la stagione 17 e ancora in fase di produzione, quindi questo ci garantisce almeno il completamento di questa stagione. Tuttavia, la stessa attrice ha sottointeso che potrebbe essere l'ultima stagione come aveva anche dichiarato la creatrice dello show Shonda Rhimes in passato: quando Pompeo va fuori, sono fuori tutti. Dopo tutto, non si può avere Grey's Anatomy senza Meredith Grey.

In una recente intervista con Variety, Pompeo ha spiegato che questa stagione potrebbe essere abbastanza impegnativa, con tutte le precauzioni dovute alla pandemia di Covid-19, ma ha anche aggiunto un dettaglio importante:

"Non sappiamo ancora quando lo spettacolo finirà davvero. Ma la verità è che quest'anno potrebbe essere l'ultimo. Voglio dire, questo è l'ultimo anno del mio contratto. Non so se questo è l'ultimo anno, ma potrebbe benissimo essere."

Questa non è nemmeno la prima volta che accenna alla fine della sua carriera in Grey's Anatomy con questa stagione già in atto. In effetti, lo scorso settembre, Pompeo è stata un po' vaga per quanto riguarda la messa in onda dell'ultima stagione e ha anche condiviso l'idea di come potrebbe finire tutto, ovvero riportando tutti i vecchi membri del cast, anche quelli morti.

Indipendentemente dai piani per la fine, sembra che il cast si stia preparando ad andare avanti. Ora che Justin Chambers è uscito di scena, rimangono solo tre dei medici originali nello show: Meredith, Bailey e Webber. Le cose sembrano certamente essere agli sgoccioli, e per quanto sia difficile pensare di dire addio a uno spettacolo così longevo, il momento potrebbe essere arrivato. In ogni caso non è ancora detta l'ultima parola, anche perché voci di corridoio parlano di continuare la serie proprio senza Meredith. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni ufficiali.

