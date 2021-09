Grey's Anatomy, quando Patrick Dempsey venne soffocato sul set da Isaiah Washington

Non c'è nessun altro spettacolo che sa come mostrare le scene drammatiche abbastanza bene come Grey's Anatomy, e questo non solo quando le telecamere sono in funzione. La serie facente parte dell'universo seriale denominato Shondaland si avvia alla sua diciottesima stagione, ma i drammi dietro le quinte sono nati fin dal primo giorno.

Nel corso delle varie stagioni, molti attori sono andati via riducendo al minimo il numero di attori che sono presenti dall'inizio della serie. Attualmente infatti se ne contano solo due, ovvero Meredith Gray (Ellen Pompeo) e Alex Karev (Justin Chambers) con quest'ultimo che ha deciso di lasciare lo show nel 2020 e con alcuni graditi ritorni sotto forma di sogni o di brevi comparsate.

I motivi di tanti abbandoni sono legati sia ad altri impegni da parte degli stessi attori, ma anche a causa di problemi nel dietro le quinte. Uno di questi ha riguardato in particolare Patrick Dempsey e Isaiah Washington.

Sembra che ci siano diverse versioni di questa storia, ma Isaiah Washington e Patrick Dempsey hanno sempre ammesso di aver avuto un'accesa discussione sul set. Pare che nel corso di quest'ultima, mentre erano l'uno di faccia all'altro urlando, Washington abbia preso aggressivamente Dempsey per la gola.

Gli attori non hanno mai smentito o confermato la vicenda, ma è stato sicuramente un incidente drammatico e pare riguardasse l'etica del lavoro sul set. La buona notizia è che nessuno si è fatto male, e poi si dice che i due siano tornati a lavorare senza problemi. Quando Washington ha parlato dell'incidente dopo, ha riso al pensiero di essere stato così vicino a Dempsey da poter apprezzare quanto fossero blu i suoi occhi.

Per restare in tema, vi lasciamo adesso ad un elenco di tutti i momenti scioccanti di Grey's Anatomy. A proposito di abbandoni e scomparse, che fine ha fatto Izzie?