Grey's Anatomy: il rapporto tra Meredith e Derek non doveva esistere, ecco i piani reali

Meredith Grey e Derek Shepherd sono stati per anni una coppia fondamentale di Grey's Anatomy, ma il piano originale per la coppia principale della serie era molto diverso. Creato da Shonda Rhimes, Grey’s Anatomy ha debuttato su ABC nel 2005 ed è stato così ben accolto dalla critica e dagli spettatori che è sopravvissuto per oltre 10 stagioni.

Grey’s Anatomy ha attraversato molti alti e bassi, inclusa la perdita della maggior parte del suo cast originale, ma continua ad essere incredibilmente popolare tra gli spettatori. Come ogni altro dramma medico, Grey’s Anatomy segue le vite di stagisti chirurgici, pazienti e assistenti mentre fanno del loro meglio per bilanciare le loro vite professionali e personali, che spesso finiscono per sovrapporsi.

Grey’s Anatomy è guidata da Meredith Grey (Ellen Pompeo), che ha iniziato come stagista al Seattle Grace Hospital e ora è a capo della chirurgia generale nello stesso ospedale. La serie ha seguito da vicino la vita professionale e personale di Meredith e la sua relazione con Derek Shepherd (Patrick Dempsey) era in primo piano e al centro. Quest'ultima caratteristica, però, non era ciò che Rhimes stava cercando nei piani originali della serie.

Shonda Rhimes, infatti, originariamente aveva pensato di creare una relazione tra Meredith e Preston Burke perché a detta sua "voleva inserire una relazione originale e a passo con i tempi" all'interno della sua serie televisiva. Questa proposta venne, però, bocciata dall'attrice interprete di Meredith Ellen Pompeo poiché nella sua vita reale aveva già una relazione interraziale e non voleva che il rapporto televisivo entrasse in conflitto con la sua vita vera.

Insomma, col senno di poi viene davvero difficile immaginare Meredith senza Derek e sicuramente Grey's Anatomy avrebbe preso delle pieghe decisamente differenti rispetto a quanto visto finora soprattutto dopo che lo stesso Isaiah Washington, l'attore interprete di Preston, venne cacciato dalla serie per dei commenti omofobi nei confronti dell'attore T. R. Knight interprete di George O ’Malley.

La diciassettesima stagione di Grey's Anatomy sta mostrando tanti graditi ritorni, ecco l'ultimo apparso sempre in sogno alla protagonista Meredith Grey.