Grey's Anatomy: recap e storyline in sospeso dopo il finale

La pandemia di Coronavirus ha condizionato anche la produzione della sedicesima stagione di Grey's Anatomy, interrotta bruscamente. Per questo motivo è stato deciso di mandare in onda una conclusione affrettata, nonostante non si trattasse del finale previsto. Lo stop alla produzione è il secondo shock dopo l'addio di Alex Karev.

Non proseguite nella lettura della notizia se non volete spoiler su Grey's Anatomy 16. Ancora non è stato stabilito se i quattro episodi mancanti della sedicesima stagione slitteranno a quella successiva. Tuttavia l'episodio 'Put on a Happy Face' ha mostrato abbastanza dettagli da farci comprendere qualcosa in più sulla stagione 17.



Krista Vernoff è stata intervistata da Deadline e ha approfondito il discorso sui quattro episodi mancanti, che potrebbero anche slittare alla prossima stagione:"Non ho ancora formulato quel piano. Tra circa quattro settimane entrerò in una stanza con gli sceneggiatori e ne parleremo tutti. So che molti di noi hanno un brain-storming essendo in casa da così tanto tempo. Ho la sensazione che le loro storie cambieranno un po' rispetto a quello che avevamo programmato. E che riutilizzeremo parte di ciò che avevamo scritto e lo useremo nei primi episodi della stagione 17".

Per quanto riguarda l'addio di Justin Chambers, Vernoff ha spiegato un concetto in riferimento alle proteste dei fan:"Credo che ci sarebbe stata un'altrettanto grande protesta se avessimo ucciso quel personaggio fuori dalla narrazione. O inventare un modo credibile in cui lui è felice e contento. [...] In realtà ero davvero orgogliosa di quell'episodio. Mi ha fatto emozionare, piangere, ridere. Non ero sorpresa dalla reazione dei fan ma so che sarebbe stato lo stesso se l'avessi ucciso".

In questi giorni anche il cast di Grey's Anatomy ha lodato i medici impegnati nella lotta al Coronavirus. La sedicesima stagione di Grey's Anatomy ha fatto registrare un nuovo record d'ascolti, proprio nell'anno in cui la produzione ha dovuto interrompersi a causa della pandemia.