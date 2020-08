Grey's Anatomy, Richard Flood rivela: 'Ci sarà un triangolo amoroso'

Come si poteva immaginare, l'epidemia di Coronavirus ha cambiato i piani per Grey's Anatomy 17. Mentre aspettiamo di ricevere altre notizie ufficiali a riguardo, vi segnaliamo questa intervista a Richard Flood, interprete di Cormac Hayes.

L'attore è stato intervistato da giornalisti di Metro.co.uk, che hanno chiesto qualche indiscrezione sul futuro del suo personaggio e in particolare su come si evolverà il suo rapporto con Meredith: "Si sta formando un triangolo amoroso tra Cormac, Meredith e Andrew DeLuca, quindi sarà interessante vedere come si sviluppa la loro storia. Questo è tutto quello che posso rivelare. Ho parlato con gli sceneggiatori della stagione e stanno pensando di scrivere certi eventi, come al solito hanno delle idee fantastiche".

Continua poi spiegando cosa vorrebbe per il suo personaggio: "Vorrei vederlo crescere e sapere qualcosa di più su di lui. Sono pronto a tutto... Voglio dire Cormac ne ha già passate tante, ha una storia molto profonda, quindi continueremo a vedere come si sviluppa il suo carattere e come cambia la sua relazione con Meredith". Parlando delle puntate inedite, nelle scorse settimane è arrivata la conferma di Krista Vernoff sul fatto che la stagione 17 di Grey's Anatomy affronterà il Coronavirus, anche se per ora non abbiamo altri dettagli al riguardo.