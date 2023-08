Grey's Anatomy, ricordate l'episodio musical? Ecco perché è stato un flop!

Arrivava nel 2011 su Foxlife l'episodio musical di Grey's Anatomy. Parliamo dell'episodio 18 della settima stagione, durante il quale uno dei personaggi lotta tragicamente tra la vita e la morte. Ed è proprio per questa puntata che si è scelto il musical. Tale operazione però non è stata apprezzata da tutti.

A differenza di serie come Buffy - L'ammazzavampiri o Star Trek: Strange New Worlds (due show in cui ci sono stati episodi musical), Grey's Anatomy sembra essere considerato manchevole sotto diversi punti di vista.

Innanzitutto manca di equilibrio: in Buffy e in Star Trek l'elemento 'drammatico' è poi bilanciato da rilasci di tensione comici. Ad esempio in Buffy, dopo l'episodio musicale, i personaggi si sono mostrati straniti dal fatto di aver cantato delle canzoni, il che ha suscitato grande ilarità.

Inoltre sia in Buffy che in Star Trek ci sono musiche originali, appositamente create e modellate per la peculiarità e singolarità dello show. Invece in Grey's Anatomy si hanno sostanzialmente solo cover. Nella 'setlist' dell'episodio il pubblico ha assistito alle seguenti canzoni:

Psapp: Cosy in the Rocket

Grace di Kate Havnevik

Fray - How to Save a Life

A. Nalick - Breathe (2 AM)

Gomez - How We Operate

J. Jackson - Running on Sunshine

Snow Patrol: Chasing Cars



Chiaramente però una grande fetta del pubblico non è d'accordo nel considerarlo un 'flop'. Molti infatti sono rimasti estremamente colpiti e commossi, soprattutto dalle esecuzioni musicali inserite nei momenti clou dell'episodio.