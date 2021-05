Grey's Anatomy rinnovato ancora: ci sarà la stagione 18!

Grey's Anatomy è stato ufficialmente rinnovato per una diciottesima stagione : il più longevo medical drama della tv tornerà ancora, assieme al suo spin-off Station 19, che è arrivato invece a quota cinque stagioni.

Continuano le avventure di Meredith Grey e i suoi colleghi del Grey Sloan Memorial (e non solo), che torneranno sullo schermo per un nuovo ciclo di episodi.

Sia la serie madre ideata da Shonda Rhimes e andata in onda per la prima volta su ABC nel 2005, e il suo spin-off Station 19 ideato da Stacy McKee hanno ottenuto un'ulteriore stagione, portando Grey's Anatomy a quota 18, e Station 19 al suo quinto giro.

"Station 19 e Grey's Anatomy hanno fatto un lavoro incredibile nell'onorare gli eroi che ogni giorno popolano la nostra realtà dando agli spettatori un inflessibile sguardo a una delle più grandi storie sulla medicina dei nostri tempi" ha affermato Craig Erwich, Presidente di Hulu Originals & ABC Entertainment "Krista e il suo team di sceneggiatori hanno continuato a regalarci narrazioni accattivanti e piene di umanità, e hanno creato alcuni dei momenti più chiacchierati della televisione. Siamo estremamente grati al nostro cast e alla nostra crew per il loro straordinario lavoro in grado di raggiungere spettatori da ogni angolo del mondo, e non vediamo l'ora di continuare a condividere con loro altri sensazionali momenti come questi con la prossima stagione".

Per Grey's Anatomy è stato già confermato il ritorno di Ellen Pompeo, Chandra Wilson e James Pickens Jr. (sappiamo già, invece, che Jesse Williams non sarà nel cast), mentre Krista Vernoff continuerà il suo lavoro come showrunner e produttrice esecutiva di entrambe le serie.