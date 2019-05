Grey's Anatomy è stato rinnovato per due nuove stagioni!

ABC non ha alcuna intenzione di privarsi dei rapporti con la ShondaLand. Secondo quanto riportato da Variety, infatti, il network e The Alphabet hanno rinnovato Grey's Anatomy per altre due stagioni, la numero 16 e la numero 17.

Il network ha inoltre annunciato che la showrunner e produttrice esecutiva della serie Krista Vernoff si occuperà anche di lo spin-off Station 19.

"Tutti alla ShondaLand sono entusiasti di rinnovare il nostro impegno con i fan," hanno dichiarato Shonda Rhimes e la partner di produzione Betsy Berrs. "Siamo molto orgogliosi di Krista e Pete e del lavoro che fanno. La scelta di affidare Station 19 a Krista è sta facile - la creatività che porta nell'universo di Grey's Anatomy continua una tradizione narrativa a cui teniamo molto."

Nel 2017 Shonda Rhimes ha abbandonato ABC dopo più di 10 anni di collaborazione per firmare un colossale accordo di produzione con Netflix, e infatti alcuni suoi show non sono stati rinnovati: For The People è stata recentemente cancellata.

L'ultimo rinnovo di Grey's Anatomy ha reso lo show drama come il più longevo della storia di ABC, record che continuerà a prolungarsi con l'arrivo delle prossime due stagioni. In attesa di sapere come finirà la quindicesima stagione - l'episodio 25 andrà in onda il prossimo 16 maggio, alcuni fan hanno criticato il colpo di scena dell'episodio 15x24.