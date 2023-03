Grey's Anatomy: tra rinnovi e il ritorno di Ellen Pompeo

La serie televisiva di Grey's Anatomy nel corso degli anni è riuscita a ritagliarsi un posto importante sul piccolo schermo, appassionando per più di 15 stagioni gli spettatori alle vicende quotidiane di alcuni medici di Seattle. Ad oggi però non sembra ancora intenzionata a concludersi, anzi. Scopriamo perchè.

La serie di Grey's Anatomy è riconosciuta come il dramma televisivo più visto e longevo di sempre, questo importante record è stato ancora una volta dimostrato dalla volontà della ABC di rinnovare lo show per una ventesima stagione, mentre l'attuale è ancora in corso.



A tutto questo si aggiunge anche l'alta probabilità del ritorno di un importante personaggio nello show, interpretato da Ellen Pompeo.



Pare infatti che l'attrice di Meredith Gray non abbia ancora finito con il suo personaggio, che potrebbe fare il suo ritorno per il finale della stagione 19, previsto per il prossimo 18 maggio.



Inoltre, insieme a lei anche alcuni membri del cast, il cui contratto dovrebbe chiudersi con l'ultima stagione in corso, potrebbero avere invece nuovamente occasione di tornare nel futuro dello show. Tra questi Kevin McKidd (Owen), Camilla Luddington (Jo) ed altri.



Lo spettacolo è quindi in continua evoluzione, come dimostrato da Kim Raver che vuole sempre più episodi di Grey's Anatomy.