Grey's Anatomy, ripercorriamo tutti i momenti scioccanti della serie

La diciassettesima stagione di Grey’s Anatomy ha debuttato con una premiere che ha scioccato i fan grazie ad un ritorno che nessuno di noi aveva visto arrivare ma che ha reso felici tutti gli amanti di una delle coppie più belle del piccolo schermo.

Patrick Dempsey ha infatti ripreso il suo ruolo di Derek Shepherd alla fine della premiere della stagione 17. Negli ultimi 30 secondi dell'episodio, il dottor McDreamy si è riunito con Meredith Grey (Ellen Pompeo) su una spiaggia come parte di una sequenza di un sogno, rendendo questa la prima volta che Dempsey è tornato nello show dalla morte del suo personaggio nel 2015.



La sequenza ha avuto luogo dopo che la Dottoressa Grey è stato trovata svenuta nel parcheggio del Grey Sloan Memorial. All'inizio dell'episodio, gli spettatori hanno visto i medici e gli infermieri dell'ospedale affrontare diverse sfide durante la pandemia globale di coronavirus, tra cui far fronte al numero di morti da COVID-19 e non avere abbastanza DPI (dispositivo di protezione individuale).



L'attore dovrebbe apparire anche nell'episodio della prossima settimana. Ma se non puoi aspettare fino ad allora intanto inganniamo l’attesa con un viaggio nella memoria e ai momenti più scioccanti di tutti i tempi di Grey's Anatomy.



Il primo avviene alla fine della premiere della prima stagione, la specializzanda in chirurgia Meredith Grey è rimasta sbalordita quando ha saputo che l'eccitante uomo che ha agganciato in un bar interpretato da Patrick Dempsey con cui ha passato una notte di passione era in realtà il suo nuovo capo, il rinomato chirurgo Dr. Derek Shepherd. Ops.

Ma è nel finale della prima stagione che i fan sono rimasti di nuovo a bocca aperta almeno quanto la povera Meredith quando Addison Montgomery (Kate Walsh) è arrivata al Seattle Grace distruggendo la coppia e rivelandosi la moglie di Derek.



Vi ricordate quando Meredith ha deciso di spingere la sua mano in una cavità corporea contenente un esplosivo per impedirgli di esplodere? E proprio quando abbiamo iniziato a tirare un sospiro di sollievo il capo della squadra di artificieri Dylan (guest star Kyle Chandler) ha iniziato ad allontanarsi con l'esplosivo rimosso, e quello è esploso, uccidendo quel povero ragazzo.



Tutti noi abbiamo pianto per la morte dell’affascinante Denny Duquette (Jeffrey Dean Morgan) di cui Izzie (Katherine Heigl) si era innamorata mentre lui aspettava un trapianto di cuore tanto necessario per tutta la seconda metà della seconda stagione. E quando il piano folle di Izzie di tagliare il suo cavo LVAD per spostarlo in cima alla lista dei trapianti è fallito in modo spettacolare, provocando la sua morte nel finale di stagione, è stato confermato che Grey's Anatomy non ci avrebbe mai dato il lieto fine che volevamo.



Cosa è stato più sorprendente durante il grande incidente del traghetto della terza stagione? Meredith che quasi annegò dopo essere stata sbattuta in acque gelide sul luogo dell'incidente o la sua successiva ammissione di aver rinunciato a cercare di sopravvivere?



Alla fine della terza stagione, una nuova specializzanda chirurgica di nome Lexie (Chyler Leigh) è arrivata al Seattle Grace. Il suo cognome? Grey, ovviamente. E proprio così, la sorellastra più giovane di Meredith, una delle due figlie allevate da suo padre Thatcher e dalla sua seconda moglie Susan, è stata aggiunta al mix diventando poi uno dei personaggi più amati dello show.



Due stagioni e mezzo dopo la sua morte, Denny fa il suo ritorno sotto forma di fantasma e il suo fantasma stava...facendo sesso con Izzie. Ghost Denny è stato utilizzato per segnalare agli spettatori e alla stessa Izzie che qualcosa non andava. Alla fine quel qualcosa era il melanoma metastatico allo stadio IV, che si era diffuso, tra l'altro, al suo cervello.



La morte di George O’Malley è ancora oggi uno dei momenti più tristi per i fan, nel finale della quinta stagione il fatto che nessuno sia riuscito a trovare George avrebbe dovuto farci capire che qualcosa stava succedendo. Quando Meredith si rese finalmente conto di cosa stesse scrivendo nella sua mano il ragazzo che era stato investito da un autobus mentre cercava di salvare una donna per strada - 007, il suo crudele soprannome nelle stagioni precedenti - ha cercato di avvisare i chirurghi che stavano lavorando su lui, ma era troppo tardi.



Nel finale della sesta stagione, un marito in lutto è arrivato all'ospedale con una pistola carica e niente per cui vivere. Alcuni medici sono stati uccisi, molti altri feriti tra cui Derek e l'immagine della Bailey (Chandra Wilson) trascinata per i piedi fuori da sotto il letto di un paziente ci perseguiterà per sempre.

Nel finale dell'ottava stagione, un aereo che trasportava Meredith, Derek, Cristina Yang (Sandra Oh), Lexie, Mark Sloan (Eric Dane) e Arizona Robbins (Jessica Capshaw) si è schiantato lasciandoli bloccati e feriti, senza che nessuno a casa sapesse che erano precipitati. L'incidente ha causato la morte di Mark e Lexie e la perdita di una gamba di Arizona, lasciando la mano di Derek ferita in modo permanente.



Come avrebbe fatto Grey's a mandare via la persona di Meredith, Cristina, alla fine della stagione 10? Facendo tornare l'ex Preston Burke (Isaiah Washington) dopo averla lasciata all'altare nella terza stagione per offrirle il suo ospedale in Svizzera.



Mentre lo spettacolo ha salutato Cristina nel finale della stagione 10, ha accolto la sua sostituta come capo della chirurgia cardio-toracica, la dottoressa Maggie Pierce. E quando il personaggio, interpretato da Kelly McCreary, ha rivelato a Richard (James Pickens Jr.) negli ultimi istanti dell'episodio che era la figlia della Dottoressa Ellis Grey, chiedendogli se la conosceva, non è stato l'unico a rimanere sbalordito nell'apprendere che aveva una figlia e che Mer aveva un'altra sorella.



Letteralmente nessuno lo ha visto arrivare quando, con una manciata di episodi nella stagione 11, Derek è stato ucciso, vittima di uno scontro frontale subito dopo aver salvato una famiglia sul ciglio della strada coinvolta in un incidente d'auto. Patrick Dempsey aveva recentemente prorogato il suo contratto nello show, rendendo la sua partenza davvero inaspettata. Uccidere il marito di Mer potrebbe essere stata l'unica opzione fattibile di Shonda Rhimes per sbarazzarsi del personaggio in un modo che non rendeva completamente inutile una storia d'amore di 11 anni, ma ciò non significava che facesse meno male a un pubblico già molto provato da diverse morti.



Come se Meredith non ne avesse passate abbastanza fino a questo punto, nel nono episodio della stagione 12, è stata violentemente attaccata da un paziente in un brutale episodio che l'ha vista uscirne malconcia con la mascella rotta e molta riabilitazione da fare.



Infine, l'improvvisa uscita di scena di Alex Karev è avvenuta facendogli scrivere lettere alla moglie Jo (Camilla Luddington), Meredith e Bailey spiegando che era tornato in contatto con Izzie anni dopo che lei gli aveva inviato i documenti per il divorzio, solo per scoprire che lei aveva allevato i loro gemelli in tutti questi anni in una fattoria da qualche parte e lui aveva scelto la sua nuova famiglia alla sua vita a Seattle.



Insomma, con Grey's Anatomy non ci si annoia mai e le lacrime versate in questi anni sono state davvero tante. Prossimamente arriveranno anche nuovi crossover con Station 19 mentre Mackenzie Marsh si è unita al cast della stagione 17 di Grey's Anatomy.