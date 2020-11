Grey's Anatomy, il ritorno sul set di uno dei personaggi più amati: ecco di chi si tratta

Uno dei più grandi colpi di scena che Grey's Anatomy abbia mai riservato ai propri fan, ormai affezionati allo show da ben quindici anni, quando uscì la prima stagione con protagonista Meredith Grey, interpretata da Ellen Pompeo. Nella prossima stagione, la numero 17, ci sarà un particolare scioccante per gli spettatori.

Derek Shepherd, interpretato da Patrick Dempsey, farà una breve apparizione, a distanza di cinque anni dalla tragica morte che lasciò i fan con il cuore spezzato. Attraverso un escamotage piuttosto sensato, Shepherd appare in una classica 'dream sequence' insieme a Meredith Grey su una spiaggia, pochi secondi dopo che la protagonista è crollata nel parcheggio del Grey Sloan Memorial.



La reunion tra Derek e Meredith è la conclusione perfetta per l'emozionante stagione 17 di Grey's Anatomy, che ha visto anche un crossover con Station 19.

La comparsa di Derek Shepherd è stata raccontata da Krista Vernoff ed Ellen Pompeo, spiegando come questa reunion sul set con Patrick Dempsey sia stato davvero 'tutto molto bello'.

Per immortalare l'evento è stata pubblicata anche una foto che mostra Ellen Pompeo e Patrick Dempsey sul set della serie.

Un'immagine che provocherà grande emozione tra i fan della serie, che per tutto questo tempo hanno amato una delle coppie più famose nella storia del piccolo schermo.



Tutto quello che c'è da sapere su Grey's Anatomy 17 lo trovate su Everyeye. Nella nuova stagione si aggiungerà al cast di Grey's Anatomy anche Mackenzie Marsh.